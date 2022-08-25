2022/08/25 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع داخل مرآب مستشفى الاندلس ببغداد.وذكرت المديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يخمد حريق في مستشفى الاندلس ببغداد المركز الخبري الوطني.

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