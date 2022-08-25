الدولار يتراجع عن اعلى مستوى في عقدين

2022/08/25 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول ترقباً لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.وفاقت مكاسب […]

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