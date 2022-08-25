الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مرآب مستشفى الاندلس وسط بغداد

2022/08/25 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريقاً داخل مرآب مستشفى الاندلس ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانات مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال داخل مرآب مستشفى الاندلس في منطقة الكرادة ببغداد".

وأضافت أن "الفرق استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى بناية المستشفى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مبينة أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادي الأمر".

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