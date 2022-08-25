استهداف منزل ضابط برتبة مقدم بالجيش شرقي بغداد

2022/08/25 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف منزل ضابط برتبة مقدم بالجيش شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف منزل ضابط برتبة مقدم في (طيران الجيش) برمانة هجومية من قبل مجهولين في مدينة الصدر بشارع الجوادر شرقي بغداد".

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