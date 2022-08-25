متظاهرون يقطعون جسرا في ذي قار للمطالبة باقالة مسؤول محلي (صور)

2022/08/25 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أقدم العشرات من معتصمي ناحية العكيكة في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على قطع الجسر الرئيس والطرق في الناحية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من معتصمي ناحية العكيكة في محافظة ذي قار أقدموا على قطع الجسر الرئيس والطرق في الناحية بالإطارات المحترقة مطالبين بإقالة القائممقام وتحسين الواقع الخدمي".

وأصدر متظاهرو ناحية العكيكة في وقت سابق بيانا يطالب بإقالة مدير الناحية حازم طارق وعدد من مدراء الدوائر على خلفية عدم استجابتهم لمطالب المتظاهرين، بتحسين الواقع الخدمي على الرغم من الوعود التي أطلقتها الإدارة المحلية بهذا الشأن.

وأشاروا الى أن المرشح المقبل سيكون بموافقة ساحات الاعتصام، محذرين من تصعيد جماهيري حاشد أمام مبنى إدارة المحافظة بخلاف ذلك.

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