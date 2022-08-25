2022/08/25 | 10:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف منتسبون في معمل سمنت بادوش عبر المواطن الصحفي في المسلة، 08/24/2022، عن سرقات...

ظهرت المقالة طريقة مبتكرة للنهب في معمل إسمنت بادوش بالموصل أولاً على المسلة.

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