بالأرقام.. ما هو مشروع

2022/08/25 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة“، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي في المدين المنورة.

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