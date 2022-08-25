جفاف وتحديات اقتصادية.. الصين تكافح لإنقاذ محصول الأرز

2022/08/25 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة الصينية النقاب عن عشرات المليارات من الدولارات من الدعم الاقتصادي لشركات الطاقة وقطاع الزراعة، وسط موجة حرارة قياسية وجفاف أدى إلى تقليص الإنتاج الصناعي.

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