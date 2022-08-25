مقرب من الصدر يدعو الى ترحيل “التبعية” من العراق

2022/08/25 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حليم الفتلاوي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الى ترحيل “التبعية” من العراق.

وقال الفتلاوي، في منشور له على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اننا ” نطالب بانهاء الفساد والتبعية، واعادة السياسيين ذو الجنسية المزدوجة لبلدانهم، وان كانوا دعاة اصلاح فليرفعوا شعاراتهم فيها”.

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