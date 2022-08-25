2022/08/25 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصدر يهاجم مناوئيه: يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق

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