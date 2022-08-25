كرة قدم تنتهي بمقتل شابين في احدى نواحي بابل

2022/08/25 | 11:05 - المصدر: وكالة خبر

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قتل اليوم الخميس شابان في ناحية القاسم جنوب الحلة ، مركز محافظة بابل ، بسبب شجار خلال ممارسة لعبة كرة القدم .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني :” ان شجارا اندلع خلال لعب كرة القدم ، تطور الى استخدام اسلحة حادة ، ما ادى الى مقتل شاب في الحال وجرح آخر توفي في المستشفى “.

واضاف :” ان الشرطة نقلت جثة القتيل للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالمحادث “.

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