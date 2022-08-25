30 يوماً.. المرور تقطع طريق تقاطع الدرويش باتجاه علوة الرشيد جنوبي بغداد

2022/08/25 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن عزمها قطع طريق تقاطع الدرويش باتجاه علوة الرشيد جنوبي بغداد لمدة شهر.وقالت مديرية مرور بغداد الكرخ في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الملاكات الهندسية في أمانة بغداد دائرة المشاريع قسم صيانة الطرق الرئيسية والانفاق والجسور تقوم بقطع الطريق النازل من تقاطع الدرويش باتجاه طريق علوة الرشيد اعتبارا من يوم غد الجمعة ويستمر لمده (30 يوم)".واضافت ان "القطع يأتي لغرض أعمال صيانة هذا الطريق وتتضمن اعمال قشط ورفع الاسفلت المتضرر المتموج جراء الحمولات الثقيلة وتهيئة الطريق وتنظيفه بصورة جيدة ومن ثم اعادة صب طبقة من الكونكريت المسلح وتنفيذ اعمال صيانة المفاصل".

وتابعت، أنه "لتسهيل حركة مرور السيارات تم تنفيذ تحويلة مؤقتة ونصب لوحات استدلال للتحويلة وبالتنسيق والتعاون مع دائرة بلدية الرشيد ومديرية المرور العامة".

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