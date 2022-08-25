مكافحة المخدرات: القبض على 21 متهما بتجارة وتعاطي الكريستال في المثنى (صورة)

2022/08/25 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنى

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى، اليوم الخميس،القبض على 21 متهما بالمتاجرة والتعاطي بمادة الكريستال في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تمكنت ومن خلال حملة تفتيش واسعة في المحافظة من القبض على 21 متهما يقومون بالمتاجرة والتعاطي بالحبوب المخدرة ومادة الكريستال"، مبينة أنه "تم ضبطت 135 غراما من مادة الكريستال وجداحات وامبولات تستخدم للتعاطي ومسدسا بحوزتهم".

وأضافت أن "أقوالهم دونت ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفهم وفق أحكام المادتين 28 و 32 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمت إحالتهم على المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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