القبض على متهم بترويج عملة مزيفة من فئة 100 دولار في بغداد (صورة)

2022/08/25 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع، اليوم الخميس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بترويج عملة مزيفة من فئة (١٠٠) دولار أمريكي لغرض التعامل التجاري مع أحد المواطنين.

وأوضح بيان للمديرية وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات لدى مفارزنا عن وجود شخص يقوم بترويج العملة المزيفة، وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره (١٠) آلاف دولار أمريكي مزور، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٥٢) من قانون البنك المركزي العراقي لينال جزاءه العادل".

وأضاف البيان أنه "ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية في ال(٢٤) ساعة الماضية بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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