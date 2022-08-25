2022/08/25 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف مصدر لوكالة “تاس” الروسية عن أن عملاق الأثاث السويدي “إيكيا” لن يبيع أعماله في روسيا، وذلك بعد أن قررت الشركة السويدية الانسحاب من السوق الروسية.وأفاد المصدر، بأن “إيكيا” لن تبيع شركتها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إيكيا” السويدية لن تبيع اعمالها في روسيا المركز الخبري الوطني.

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