الدوما يحذر الغرب من حظر السياح الروس: ستخسرون مليارات الدولارات

2022/08/25 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، معلقا على احتمال منع دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي، إن حظر دخول السياح الروس سيكلف الغرب مليارات الدولارات.وأضاف فولودين: “وفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، ستخسر أوروبا […]

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