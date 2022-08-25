الولايات المتحدة الامريكية تبدي موقفها من اي استفتاءات على الأراضي الأوكرانية

2022/08/25 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة لن تعترف بأي استفتاءات على الأراضي الأوكرانية.وقالت المندوبة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن “المجتمع الدولي لن يعترف أبدا بمحاولة روسيا تغيير حدود أوكرانيا بالقوة”.… Readmore

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