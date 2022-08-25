وزير الصدر: عناصر السلطة في العراق (الفتوش) كيف تريدون من الشعب ان يحترمها؟!

2022/08/25 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن أطرافاً تريد تشكيل الحكومة “ليكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته”.وفي بيان صادر عن صالح محمد العراقي، اليوم الخميس (25 آب 2022)، ذكر … Readmore

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