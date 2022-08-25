العراق: أوبك قادرة على تجاوز تحديات أسواق النفط العالمية بتفعيل آليات عمل جديدة

2022/08/25 | 12:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إن العراق يؤيد ما طرحه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن ما تشهده أسواق النفط من قلة السيولة والتقلبات الشديدة وارتفاع حجم المخاطر التي تؤدي إلى انخفاض حجم التداول بعقود …

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