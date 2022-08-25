موظفون بالديوانية ينشرون اعلانا بصحيفة وهمية لتمرير نهب أموال مشاريع

2022/08/25 | 12:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، 25 آب، 2022 من ضبط...

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