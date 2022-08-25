ما السر وراء تفريخ الجامعات في العراق؟

2022/08/25 | 12:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تتناسل الجامعات الاهلية والتي تدر على المستثمرين بعائدات مالية فلكية، في وقت يعاني فيه...

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