2022/08/25 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجدت دراسة أجراها باحثون في الولايات المتحدة أن فقدان ساعة واحدة فقط من الراحة يمكن أن يقتل رغبة الناس في مساعدة الآخرين.ولاحظ الفريق أن ليلة سيئة بدت وكأنها تثبط النشاط في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة : عدم النوم ليلا يجعل الناس أكثر أنانية وأقل اجتماعية المركز الخبري الوطني.

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