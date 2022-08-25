الخارجية تعلن إرسال وفد لمتابعة إجراءات نقل 6 سياح متوفين بتركيا إلى العراق

2022/08/25 | 12:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إرسال وفد لمتابعة إجراءات نقل 6 سيّاح متوفين بتركيا إلى العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “سفارة جمهوريَّة العراق في أنقرة ارسلت وفداً قنصلياً لمتابعة إصدار الأوراق الخاصة بالمتوفين إثر حادث سير حافلة تُقل أعداداً من السائحين في تركيا”، […]

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