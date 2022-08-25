قبل إطلاق الجزء الجديد.. فيلم

2022/08/25 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتظار معجبي فيلم "أفاتار" للجزء الجديد، يمكنهم مشاهدة الجزء الأول مجددًا.سيعود الفيلم الذي عرض عام 2009 إلى دور السينما مجددًا في 23 سبتمبر بجودة 4k ونطاق ديناميكي عالي.من المقرر أن يعرض الجزء الثاني، “أفاتار: طريق الماء” في دور السينما في 16 ديسمبر.

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