2022/08/25 | 12:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة نادرة.. إيطالي يُصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/25 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة نادرة.. إيطالي يُصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة نادرة.. إيطالي يُصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).