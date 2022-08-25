2022/08/25 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمخزن مستشفى الهندية في كربلاء (صور)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمخزن مستشفى الهندية في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمخزن مستشفى الهندية في كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).