الاطار مخاطبا الاكراد: احسموا مرشحكم لرئاسة الجمهورية لنمضي بتشكيل الحكومة

2022/08/25 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات، اليوم الخميس، عن العقبة التي تواجه تشكيل الحكومة في الوقت الحالي.

وقال موات لـ (بغداد اليوم)، إن "العقبة الوحيدة في طريق تشكيل الحكومة هي عدم توافق الأحزاب الكردية على شخصية رئيس الجمهورية والخروج بموقف موحد"، مؤكداً أن "اتفاق الكرد سيساهم بالإسراع بتشكيل الحكومة حتى في ظل تعطيل عمل البرلمان من قبل المعتصمين".

وأضاف، أنه "لا يمكن ان يستمر وضع البلد على هذه الحال وتعطيل المؤسسات الدستورية حيث ان لهذا الامر انعكاسات سلبية على كافة المجالات".

وطالب موات "القوى الكردية بالإسراع بحسم منصب رئاسة الجمهورية للمضي بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق، عد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، الاتفاق الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية دون عقد جلسة لمجلس النواب "لا قيمة له".

وقال المندلاوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم): "لا توجد اي مستجدات بشأن ملف رئاسة الجمهورية وجميع الامور جمدت بعد الاوضاع السياسية الاخيرة، كما لا توجد قيمة لاي اتفاق كردي طالما لاتوجد جلسة لمجلس النواب".

واضاف "الوساطة الكردية موجودة، ودعمنا مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرنا الاجتماع الذي دعا اليه".

واكد المندلاوي "انفتاح الديمقراطي الكردستاني على اي حوار لقناعته بانه السبيل الانجح لحل كافة المشاكل".

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