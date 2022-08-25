وزيرا الثقافة والداخلية يبحثان التعاون المشترك لحماية المواقع الآثارية

2022/08/25 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن

ناظم مع وزير الداخلية عثمان الغانمي

التعاون المشترك لحماية المواقع

الآثارية في العراق.

وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "وزير الثقافة والسياح

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