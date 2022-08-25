2022/08/25 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني، الخميس، حادث

حريق اندلع داخل ممر متخذة كمخزن

للمستلزمات الطبية لصالة العمليات في

مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء

المقدسة.





حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران

وابعدت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمخزن مستشفى الهندية في كربلاء المقدسة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمخزن مستشفى الهندية في كربلاء المقدسة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).