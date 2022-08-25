مديرية شؤون الإقامة تلقي القبض على (٥٩) اجنبياً مخالفاً في بغداد

2022/08/25 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مديرية شؤون الإقامة في مديرية

الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

نشاطاتها النوعية وفق عمل مختص دقيق.

وبحسب بيان صحفي حصلت وكالة نون الخبرية

عليه فان مفارز الميدرية تمكنت وبعد

ورود معلومات عن وج

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