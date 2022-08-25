رئيس الجمهورية: العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مهمة وضرورة تعزيزها

2022/08/25 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مهمة، وضرورة تعزيزها في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والمناخي ومكافحة الفساد.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيله فاريولا، لبحث العلاقات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرت الإشادة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية".

وأضاف أن "العراق حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الأساسية، وخصوصا مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، ودعم جهود مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة".

من جانبه، جدد السفير فاريولا التزام الاتحاد الأوروبي "بدعم العراق والسعي لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز التنمية في البلد".

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