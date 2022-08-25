2022/08/25 | 13:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ..سنخطو خطوة مفاجئة لا تخطر على بال إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر ..سنخطو خطوة مفاجئة لا تخطر على بال إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).