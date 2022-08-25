إقليم كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بدفع التعويضات المستحقة لعوائل ضحايا الأنفال

2022/08/25 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كل من رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على ضرورة تقديم الحكومة الاتحادية التعويضات المستحقة إلى جميع المتضررين وعوائل ضحايا حملات الأنفال.وفي بيان صادر عن رئيس إقليم كوردستان، اليوم الخميس (25 آب 2022)، … Readmore

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