إطلاق سراح عمران خان بكفالة من قبل محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان

2022/08/25 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُفرج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة الخميس، حسبما أعلن مسؤول في حزبه.سيسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات … Readmore

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