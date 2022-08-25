2022/08/25 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ONR-pyL4a-w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. سيدة ثمانينية تبدع في الاعمال اليدوية في التطريز والغزل والحياكة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. سيدة ثمانينية تبدع في الاعمال اليدوية في التطريز والغزل والحياكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).