البينتاغون يعلن وضع القوات الامريكية في العراق في حالة تأهب ويوضح السبب

2022/08/25 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” الجنرال مايكل “إريك” كوريلا، إنه تم وضع القوات الأميركية في سوريا والعراق في حال تأهب تحسبا لهجمات متزايدة ضدها.وذكر قائد “سنتكوم” أن “القوات الأميركية في العراق وسوريا تراقب الوضع عن كثب” وأن … Readmore

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