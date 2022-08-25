حرق جثمان الممثلة الامريكية آن هيشي ودفن رفاتها في هوليوود

2022/08/25 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الممثلة أن هيشي أنه تم حرق جثمانها، ووضع رمادها في مقبرة شهيرة في لوس أنجلوس إلى جانب العديد من نجوم هوليوود الراحلين.وتوفيت الممثلة هذا الشهر عن عمر يناهز 53 عاما بعد إصابتها بجروح خطيرة حيث اصطدمت السيارة … Readmore

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