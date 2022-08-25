في ظل صراع هو الأشد في العراق.. جبهات سياسية جديدة تطفو على السطح

2022/08/25 | 14:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلن في بغداد عن تشكيل جبهة سياسية عابرة للطوائف تهدف لعرض بدائل سياسية لإصلاح الوضع السياسي المتأزم بالبلاد.ويرى محللون أن تشكيل مثل هذه الجبهات ظاهرة صحية للخروج من المحاصصة التي تحكم العراق.

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