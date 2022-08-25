2022/08/25 | 14:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: احتل المنتخب الوطني، المركز الـ 70 في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي “فيفا”، لشهر آب...

ظهرت المقالة العراق يحتل المرتبة 70 عالمياً والثامن عربياً في تصنيف فيفا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتل المرتبة 70 عالمياً والثامن عربياً في تصنيف فيفا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتل المرتبة 70 عالمياً والثامن عربياً في تصنيف فيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).