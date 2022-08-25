2022/08/25 | 14:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، 25 آب، 2022، أن قواتها أصابت ما مجموعه 8...

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: إصابة 8 طائرات حربية أوكرانية في مطاراتها أولاً على المسلة.

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