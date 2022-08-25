2022/08/25 | 14:14 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، 25 آب، 2022، أن قواتها أصابت ما مجموعه 8...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: إصابة 8 طائرات حربية أوكرانية في مطاراتها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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