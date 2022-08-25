بموافقة الحلبوسي.. 180 نائبا يوقعون لجلسة حسم رئاستي الحكومة والجمهورية

2022/08/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع أكثر من 180 نائب من كل الكتل بينهم نواب كرد ونواب من المكون السني لعقد جلسة للبرلمان.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم) إن "الإطار سلم يوم أمس التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على ان تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصيا "، مشيرا الى أنه "سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية".

وعن رده حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ 180 نائبا فقط، اوضح ان " المجلس سيناقش ثلاثة ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحة المياه والاعتداءات التركية".

وأوضح أنه "وفي حال زاد عدد الحاضرين ووصل إلى 220 نائبا فسيتم تحويل الجلسة الى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء".

وأضاف الجبوري أن "كل نواب البرلمان حاليا لا يريدون حله، فحل البرلمان حل لأنفسهم وهم لم يقدموا حاليا ما تصغوا اليه جماهيرهم وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة بل وصل الحال لبعضهم للتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان بدون استشارة رأي كتلهم".

وكشف القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات اليوم الخميس عن العقبة التي تواجه تشكيل الحكومة في الوقت الحالي.

وقال موات لـ (بغداد اليوم)، إن "العقبة الوحيدة في طريق تشكيل الحكومة هي عدم توافق الأحزاب الكردية على شخصية رئيس الجمهورية والخروج بموقف موحد"، مؤكداً أن "اتفاق الكرد سيساهم بالإسراع بتشكيل الحكومة حتى في ظل تعطيل عمل البرلمان من قبل المعتصمين".

وأضاف، أنه "لا يمكن ان يستمر وضع البلد على هذه الحال وتعطيل المؤسسات الدستورية حيث ان لهذا الامر انعكاسات سلبية على كافة المجالات".

وطالب موات "القوى الكردية بالإسراع بحسم منصب رئاسة الجمهورية للمضي بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق، عد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، الاتفاق الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية دون عقد جلسة لمجلس النواب "لا قيمة له".

وقال المندلاوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم): "لا توجد اي مستجدات بشأن ملف رئاسة الجمهورية وجميع الامور جمدت بعد الاوضاع السياسية الاخيرة، كما لا توجد قيمة لاي اتفاق كردي طالما لاتوجد جلسة لمجلس النواب".

واضاف "الوساطة الكردية موجودة، ودعمنا مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرنا الاجتماع الذي دعا اليه".

واكد المندلاوي "انفتاح الديمقراطي الكردستاني على اي حوار لقناعته بانه السبيل الانجح لحل كافة المشاكل".

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