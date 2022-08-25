مكافحة الارهاب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 3 دواعش في مخمور

2022/08/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

كشف جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة عن مقتل 3 دواعش في مخمور بنينوى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت وحدات العمليات الخاصة بنصب كمين إحترافي بالقُرب من سايلو مخمور بمُحافظة نينوى".

واضاف "بعد ان رصدت استخباراتنا اليقظة خط سير مجموعة من الإرهابيين اشتبكت معهم ليل يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل (3) من عصابات داعـش أحدهم قُتل أثناء الاشتباك والآثنين الآخرين تم قتلهم بعد تفتيش المنطقة صباح يوم الخميس".

وبين أن "فُرسان الاستخبارات تعرفوا على هويات ومناصب المقتولين وهُم كل من:

-محمد طه محمد المُكنى ابو أنس أمني قاطع (عبيدة) في عصابات داعـش.

-احمد عبد محمد المُكنى (أبو عبد) وهو عسكري القاطع الشرقي في العصابات الإرهابيـة.

وأشار الى أنه "أُلقي القبض على أحد المُتعاونين مع الإرهابييـن والذي كان يُزودهم بالمؤن الغذائية".

وأختتم أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بعملياته حتى يتم تطهير كامل الأرض العراقية من هذه البراثن الجبانة".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين الماضي، القبض على 5 ارهابيين ضمن محافظتي بغداد والانبار.

وقال بيان للجهاز وتلقته (بغداد اليوم) أنه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي إستهدفت عناصر فاعلة في عصابات داعـش الإرهابيـة".

وأضاف أنه "ووفقاً لمعلومات استخبارية نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عمليات في مُحافظتي " بغداد - الأنبار " اسفرت عن إلقاء القبض على ( 5 ) إرهابيين بينهم عُنصر مُختص بالتجنيد ونشر الفكر المُتطرف".

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