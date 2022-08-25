2022/08/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الأولى، اليوم الخميس، عن تمكن مفارزها من القاء القبض على 12 متسللا سوريا حاولوا العبور من العراق الى الأراضي التركية.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفرزة تابعة للفوج الثالث - اللواء الأول ضمن قيادة حرس حدود المنطقة الأولى، تمكنت من إلقاء القبض على 12 شخصا من الجنسية السورية".واضافت ان "الملقى القبض عليهم كانوا يحاولون التسلل بطريقة غير قانونية من الأراضي العراقية الى الأراضي التركية"، لافتة الى انه "تمت إحالتهم على الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 12 متسللا حاولوا العبور من العراق الى تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 12 متسللا حاولوا العبور من العراق الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).