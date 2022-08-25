2022/08/25 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقّعَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم عقداً مع المُدربِ “راضي شنيشل” اليوم الخميس في مقرِّ الاتحاد، ليتولى تدريبَ المنتخب الأولمبيّ للفترةِ المُقبلة، بحُضور النائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وسيعلنُ شنيشل ملاكهُ المُساعد الأسبوع المقبل.وقالَ النائبُ الأول علي جبار في بيان إنه “نتطلعُ إلى مرحلةٍ ناجحةٍ تكون خطوةً مهمةً لاكتشافِ اللاعبين المُميزين ورفدهم […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يوقع عقداً مع شنيشل لتدريب المنتخب الأولمبي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يوقع عقداً مع شنيشل لتدريب المنتخب الأولمبي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يوقع عقداً مع شنيشل لتدريب المنتخب الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).