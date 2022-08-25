الأمم المتحدة تلمح إلى تأخير إصدار

2022/08/25 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها، الخميس، إلى أن مكتبها قد لا يفي بوعدها بإصدار تقريرها الذي طال انتظاره حول منطقة شينجيانغ الصينية بحلول نهاية فترة ولايتها الأسبوع المقبل.

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