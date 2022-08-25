مقرب من الصدر يدعو إلى ترحيل

2022/08/25 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المقرب من التيار الصدري حليم

الفتلاوي، الخميس، إلى ترحيل "التبعية"

من العراق.

وقال الفتلاوي في تدوينه على حسابه في

فيسبوك، إننا "نطالب بإنهاء الفساد

والتبعية، وإعادة السياسيين ذو الجنسية

المزد

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