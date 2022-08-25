العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان العلاقات المشتركة

2022/08/25 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الخميس، ان العلاقة مع الاتحاد

الأوروبي مهمة وضرورة تعزيزها في

مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون

الاقتصادي والمناخي ومكافحة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوري

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