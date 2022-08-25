توجيهات جديدة من وزير التعليم تخص العام الدراسي الجديد

2022/08/25 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد

الصاحب، اليوم الخميس، أربعة توجيهات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن وزير التعليم العالي

والبحث العلمي نبيل كاظم عبد

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