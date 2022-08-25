سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات التداول الأسبوعي

2022/08/25 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول خلال الأسبوع الرابع من شهر آب 2022.

وذكر بيان لسوق الأوراق المالية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "سوق العراق للأوراق المالية نظَّم خلال الأسبوع الرابع من شهر آب 2022 خمس جلسات تداول من يوم الأحد الموافق 21/08/2022 الى يوم الخميس الموفق 25/08/2022، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات أدناه:

1-بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار سهم.

2-بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات دينار.

3-أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (561.05) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (570.91) نقطة محققاً بذلك ارتفاعاً مقداره 1.73% عن إغلاقه في أول الجلسة.

4 -نفَّذت خلال الأسبوع أكثر من (2000) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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