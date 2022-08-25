4 تأثيرات على الشرق الأوسط مع مرور 6 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا

2022/08/25 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مرور 6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ومواصلة روسيا قصف جارتها، فإن ما باتت تُعرف بأكبر حرب أوروبية منذ عام 1945، كان لها تأثير هائل بعيدا في الجنوب، على الشرق الأوسط.

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